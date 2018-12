Nach Feuer bei Liftanlage: Brandursache geklärt

Der Brand in der Talstation der Seilbahn „Zillertal-Shuttle“ in Hochfügen (Bezirk Schwaz) am Montag dürfte durch zwei Halogenstrahler ausgelöst worden sein. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Aufgrund der durch die Strahler entstandenen Hitze hatten Kunststoffmatten, die für die Pistenabsicherung verwendet werden, Feuer gefangen.