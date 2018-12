Aus Angst vor Ehemann in Zimmer eingeschlossen

Dramatische Szenen haben sich am Montagabend in einer Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land abgespielt. Ein Ehepaar war miteinander heftig in Streit geraten, der 42 Jahre alte Mann sah plötzlich rot, trat die Tür des Kinderzimmers ein und begann zu randalieren. Seine 40 Jahre alte Ehefrau und der gemeinsame Sohn flüchteten verängstigt ins Schlafzimmer und schlossen sich ein - Polizeieinsatz.