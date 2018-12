Rätsel über mysteriöse Erkrankungen in Kuba

Den neuesten Fall hatte die kanadische Regierung am Donnerstag bekannt gegeben. Den Botschaftsmitarbeitern wurde freigestellt, den Karibikstaat zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. In der kommenden Woche werde eine hochrangige Delegation nach Kuba reisen, um den Botschaftsbetrieb zu prüfen und das Risiko für die Mitarbeiter weiter zu senken, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Ottawa. Kanada hält sich demnach „sämtliche Optionen“ offen. „Bisher konnten die Ursachen nicht identifiziert werden“, hieß es in der Mitteilung weiter.