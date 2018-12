Erfolgscoach soll schon verlängern

„Unser toller Lauf ist das Produkt seiner harten Arbeit. Was er und sein Team in den Klub investieren, ist einmalig“, schwärmt Sportchef Erich Korherr über Schopp. „Trotz unserer bescheidenen Mittel hat er ein homogene und erfolgreiche Truppe geformt. Ihm gehört als Trainer die Zukunft! Er ist auf eine Stufe mit den Top-Trainern in Österreich zu stellen.“ Natürlich will Korherr daher auch langfristig mit Schopp erfolgreich zusammenarbeiten. Schopp selbst hat mit den Hartbergern noch viel vor. „Jetzt hat aber das Herbstfinish Vorrang. Dann werden wir uns zusammensetzen. Allerdings muss ein Konzept her. Wir wollen Hartberg langfristig etablieren!“