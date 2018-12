Messerli-Institut wird bis 2024 ausgebaut

„Herausragendes Kompetenzzentrum“

In der Zusammenarbeit der drei Universitäten zeige sich „beispielhaft, wie interdisziplinäre Kooperation an einem Standort zu einem international herausragenden Kompetenzzentrum führen kann“, so die Vizerektorin der MedUni, Michaela Fritz. Die neue Professur passe zudem „gut in den Ausbau der kognitiven Neurowissenschaften an der Universität Wien“, so Uni Wien-Rektor Heinz Engl. Die Messerli-Stiftung wurde 1982 von Herta Messerli ins Leben gerufen und hat ihren Sitz in Sörenberg in der Schweiz. Sie widmet sich unter anderem dem Natur- und Tierschutz und finanziert im Zuge dessen „Projekte, die auf wissenschaftlicher Basis der Natur im Allgemeinen und dem Wohl der Tierwelt im Speziellen zugutekommen“.