Die Toten Hosen machten Überstunden

Neue Gondeln stehen bereit

Der Start in die Skisaison - wie angekündigt erhellte auch ein spektakuläres Feuerwerk den Nachthimmel - stellt für die Planaibahnen eine besondere Herausforderung dar. So sehr sich Hausherr Georg Bliem auf die neuen 10er-Gondeln auch freut, die Zeit für den Umbau - „im April erfolgt der Abriss der alten Anlage, im Dezember müssen wir wieder eröffnen“ - wird eng. Was die 28-Millionen-Euro-Investition betrifft, werden wohl noch zahlreiche Überstunden nötig werden. Vielleicht nicht ganz so coole wie die der Toten Hosen.