Diebe stahlen 23 Smartphones im Wert von 20.000 €

Es war kurz nach 11 Uhr, als der 27-jährige Rumäne eine Verkäuferin eines Handyanbieters in Villach ansprach. Im Verkaufsraum des Geschäftes verwickelte er die Frau in ein Ablenkungsgespräch. Währenddessen schlich sich sein Komplize - ein 20-jähriger Mann, ebenfalls aus Rumänien - in den Lagerraum, wo er 23 hochwertige und originalverpackte Mobiltelefone stahl.