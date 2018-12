Shiffrins erster Super-G-Sieg, Siebenhofer Vierte

Shiffrin stieß mit ihrem Sieg in einen illustren Kreis vor: Sie ist die siebte Läuferin, die in den Alpin-Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf, Slalom und Kombination gewonnen hat. Zuvor war dies Petra Kronberger (AUT), Pernilla Wiberg (SWE), Janica Kostelic (CRO), Anja Pärson (SWE), Lindsey Vonn (USA) und Tina Maze (SLO) gelungen. Shiffrin gewann zusätzlich auch bereits in den Disziplinen Parallelslalom und City Events, die in Zukunft im Weltcup-Kalender auch forciert werden sollen, womit sie einen Sonderstatus einnimmt.