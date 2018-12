Jugend taucht in Welt der alten Holzknechte ein

Eine Flut an Veranstaltungen ergießt sich in der Adventzeit über alle Regionen der Steiermark. Einige von ihnen ragen heraus, darunter ist der Ennstaler Advent in der Kulturhalle Gröbming. Laiendarsteller der Landjugend Pruggern-Michaelerberg tauchen heuer tief ein in die mystische Welt der Holzknechte von einst.