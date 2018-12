Nach Gasthausbrand: Feier findet wie geplant statt

Die Show geht weiter

Riesenglück dabei: Das Gasthaus hat nur unter der Woche offen, an diesem Samstag ist aber eine Weihnachtsfeier geplant gewesen. Wobei gewesen der falsche Ausdruck ist: „Es wurde ein anderer Saal hergerichtet, in dem die Feier nun stattfindet“, schmunzelte Zöhrer. Trotz des Brandes hieß es also: The show must go on.