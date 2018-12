Nach Winter-Intermezzo wird es wieder herbstlich

Immerhin drei Zentimeter Neuschnee wurden Samstagfrüh in der Bundeshauptstadt gemessen - „und damit ebenso viel der weißen Pracht wie beispielsweise in Warth am Arlberg“, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Mehr Schnee dürfte im Laufe des Nachmittages und Abends aber nicht mehr hinzukommen, die Schneefälle klingen langsam ab, und auch die Temperaturen beginnen langsam wieder zu steigen.