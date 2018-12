Leipzigs Rangnick von Salzburg-Fans abgestraft

Erst der Sager, Salzburg habe in Österreich keine Gegner, könne sich daher so gut auf die Europa-League-Partien vorbereiten. Nun die Aussage, Salzburg wäre ohne ihn nicht das, was es ist. Ralf Rangnick, der RB-Leipzig-Sportboss und einstige Salzburg-Macher, hat seine Überzeugungen erneut offen mitgeteilt.