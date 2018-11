Pharma-Riese Bayer will 12.000 Stellen streichen

Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will im Rahmen eines massiven Einsparungsprogramms bis Ende 2021 weltweit 12.000 Stellen streichen. Der größte Teil des Stellenabbaus betreffe das Pflanzenschutzgeschäft und die übergreifenden Konzernfunktionen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Leverkusen mit. Ob es Auswirkungen auf den österreichischen Standort in Wien-Ottakring mit 230 Angestellten geben wird, ist noch unklar. Weltweit hat das Unternehmen rund 100.000 Mitarbeiter.