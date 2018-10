US-Richterin will Strafe für Monsanto reduzieren

8700 Klagen wegen möglicher Erkrankung durch Glyphosat

Die deutliche Reduzierung des Strafschadenersatzes durch das Gericht sei laut Bayer „ein Schritt in die richtige Richtung“, doch plane der Pharma- und Agrochemiekonzern, Berufung beim California Court of Appeal einzulegen. Einen von Monsanto gestellten Antrag auf einen neuen Prozess lehnte die Richterin jedoch ab. Das Verfahren ist bedeutend, da in den USA nach jüngsten Angaben rund 8700 Klagen wegen möglicher Erkrankungen durch Glyphosat gegen Monsanto laufen.