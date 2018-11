Wegen Impflücken: Zahl der Masernfälle nimmt zu

Höchste Erkrankungsrate in Griechenland

In Österreich gab es in diesem Zeitraum 83 Fälle. Das entsprach 9,5 Erkrankungen pro einer Million Einwohner. Am höchsten war diese Rate in Griechenland (283,1 je einer Million Einwohner), am niedrigsten in Dänemark mit nur einer Masern-Erkrankung je Million Einwohner.