Millionen für neue Ärzte und das Pflegepersonal

Topmoderne Lehr- und Ausbildungsräumlichkeiten sollen nun für Studenten, Mediziner und unterstützendes Personal in St. Pölten, Krems und Tulln geschaffen werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kündigte an, dass dafür sechs Millionen Euro investiert werden. Auch ein neuer Lehrstuhl an der Privatuniversität in Krems soll für eine weitere Stärkung des Medizin-Sektors sorgen.