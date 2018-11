Ski-Queen Lindsey Vonn lehnte die Einladung ab

Bis vor wenigen Jahren waren im Sommer die Wanderwege rund um den Lake Louise stark bevölkert. Inzwischen sind sie vereinsamt. Die Millionen Touristen kommen, machen ein Selfie mit dem See - und steigen wieder in den Bus. Der Damen-Ski-Tross bleibt länger. Bis zum Sonntag. Selbstporträts der Rennfahrerinnen mit dem Winter-Wunderland landen dennoch genügend im Netz. Während sich die Ski-Mädels auf den sozialen Medien im Schnee zeigen, präsentiert sich die Grande Dame in neuer Wäsch. Lindsey Vonn, die 82-fache Siegerin im Weltcup, postete Mode-Bilder und lehnte die Lake-Louise-Einladung ab.