Tor in Minute 91! So „jubelt“ wohl nur Mourinho

Es war ein hartes Stück Arbeit für Manchester United am Dienstag in der Champions League. Lange Zeit tat man sich gegen den großen Außenseiter Young Boys Bern schwer. Doch in Minute 91 gelang Marouane Fellaini der erlösende Siegestreffer für die Engländer. Woraufhin auch Coach Jose Mourinho ein Stein vom Herzen fiel.