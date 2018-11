Strache für Sport-Großevents in Österreich

Martin Kallen, CEO von UEFA Events und 2008 leitender Geschäftsführer der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz, erklärte, eine EM wäre auch in Zukunft in Österreich wieder möglich. „2008 war ein sehr schönes Event“, so der Schweizer, und es sei vieles geschaffen worden, das auch künftig genützt werden könne, wie Hotels oder Transportinfrastruktur, aber auch einige Stadien. Daher habe er keinen Zweifel daran, dass „Österreich auch in Zukunft große Events organisieren kann und sollte“.