Mordversuch! 14 Jahre Haft für BVB-Attentäter

Elf Monate hatte das Dortmunder Schwurgericht gegen Sergej W. verhandelt. Die Richter haben Zeugen vernommen, Gutachten in Auftrag gegeben und immer wieder auch den Angeklagten selbst zu Wort kommen lassen. Jetzt ist also das Urteil da - gegen den Mann, der am 11. April 2017 drei Bomben neben dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezündet hatte.