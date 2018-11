Handy und Schulstress lassen den Kopf „brummen“

„Gerade bei Kopfweh gibt es eine hohe Bereitschaft zur Eigenbehandlung. Insbesondere Entspannungsverfahren können gute Ansätze sein, um die Beschwerden besser in den Griff zu bekommen“, betonte Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Vorstand der Abteilung für Kinder und Jugendliche am LKH Hochsteiermark auf einem Pressegespräch in Wien. Doch genauso wichtig ist es, mit dem Nachwuchs rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Es besteht nicht nur die Gefahr, dass die Schmerzen chronisch werden, sondern es kommt auch zu mehr Fehlzeiten in der Schule.