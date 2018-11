Land zahlt Kosten für Schulskikurs-Transporte

Kosten für Hin- und Rücktransport werden übernommen

„Schulen müssen nicht den Weg in andere Bundesländer antreten“, betonte die Landesrätin. Das Tourismusressort hat sich einen Anreiz ausgedacht, wie die Schulklassen in der Steiermark gehalten werden können: In den beiden kommenden Schuljahren übernimmt es die Kosten für den Hin- und Rücktransport per Bus oder Bahn. Transfers, die während des Skikurses stattfinden, werden allerdings nicht mitübernommen.