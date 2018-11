Österreichs Berge als Geschenkgutschein

Die Ski & Berg Card ist als erster Sport-, Spaß- und Genuss-Gutschein in über 60 Ski- und Wandergebieten im Sommer als auch Winter gültig und österreichweit bei rund 9.600 Einzelhandels-Filialen erhältlich. Die Vielzahl an einlösbaren Leistungen ist enorm und gilt neben Seilbahn-Tickets und Liftkarten auch für die Gastronomie bis hin zum Ausrüstungsverleih und Skikursen. Bei Bezahlung mit der Ski & Berg Card gibt es bei vielen Partnern oben drein spezielle Rabatte und Vergünstigungen. Allen, die es in die Berge zieht, kann man mit der Ski & Berg Card nun erstmals ganz leicht eine Freude machen und sich dabei sicher sein, dass das Geld im Land bleibt.



Michael Forobosko über das enorme Potential heimischer Ski- und Wanderregionen: „Was man hierzulande in den Bergen als Gast geboten bekommt ist schon der Wahnsinn, und damit meine ich nicht nur die großen und weltberühmten Skidestinationen wie Kitzbühel oder Schladming, sondern ganz besonders auch die vielen kleinen und feinen Ski- und Wandergebiete. Sie kennt zwar nicht jeder, aber sie sind es mehr als wert entdeckt zu werden.“



VISION zur Ski & Berg Card



Die Initiative zu der Ski & Berg Card entwickelten die beiden gebürtigen Kärntner Dipl.Ing. Veit-Ander Aichbichler und Mag. Michael Forobosko 2016 mit der Vision, den Bergsport in Österreich wieder stärker zu etablieren. „Wir haben überlegt wie man die Leute dazu motivieren kann ihre Freizeit wieder mehr in den Bergen zu verbringen. Sei es zum Skifahren, Wandern oder Mountainbiken“, so der Ski & Berg Card Geschäftsführer Veit-Ander Aichbichler.



Mit der Ski & Berg Card wollen die beiden Gründer die Berge für noch mehr Menschen attraktiv machen: „Wir möchten einerseits auf das vielfältige und großartige Angebot an Sport-, Spaß- und Genussmöglichkeiten in unseren Bergen aufmerksam machen, andererseits soll der Gutschein ein positiver Anreiz und eine Unterstützung sein, diese Angebote auch zu nutzen“, so Michael Forobosko.