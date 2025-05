Weit wandern und tief atmen auf der Hochalpe

Der Wanderweg führt rechts an der Hütte vorbei, an der nächsten Kreuzung halten wir uns links bergauf und treffen am Bergrücken auf den Wegweiser mit der Aufschrift „Zu den Drei Pfarren – Eisenpaß“. Wir folgen dem Weg noch ein Stück und erreichen den Herrenkogel (1642 m).