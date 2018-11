Andere Mieter beschimpft: Steirerin muss ausziehen

Weil sie andere Mieter ordinär beschimpfte, muss eine Steirerin ihre Wohnung räumen - so entschied der Oberste Gerichtshof (OGH) vergangene Woche. Die Frau hatte etwa eine Nachbarin als „Sexschlampe“ bezeichnet, das Haus nannte die rabiate Frau gar ein „Bordell“. Sogar beim Finanzamt meldete sie, dass eine Nachbarin in ihrer Wohnung der Prostitution nachgehe - was aber nicht stimmte. Nun wird der Mietvertrag der Frau wegen „unleidlichen Verhaltens“ gekündigt, bestätigte der OGH.