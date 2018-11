Verwandlungen von Bach bis Ligeti

Verwandlungen entdecken styriarte-Chef Mathis Huber und Dramaturg Karl Böhmer in vielen Werken: ob in Bachs „Brandenburger Konzerten“ (Concentus Musicus unter Stefan Gottfried am 19. und 20. Juli), in seinen „Goldbergvariationen“ (Pierre-Laurent Aimard, 4. Juli) oder seinen Orgelwerken, die Cameron Carpenter am 25. Juni rocken wird. Fündig werden auch Jordi Savall im „biblischem Tiergarten“ und dem „Midsummer Night’s Dream“ sowie Markus Schirmer in Schuberts „Forellenquintett“. Einen wahren Metamorphosen-Marathon kann man mit Beethovens sechs letzten Streichquartetten erleben, bei dem zwei junge, ausgezeichnete Ensembles gegeneinander antreten.