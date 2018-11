Wieder Betrugsmasche in Graz: Computer im Visier

In betrügerischer Absicht rufen Kriminelle bei Computer-Anwendern an und geben sich als Support-Mitarbeiter eines großen amerikanischen Softwareunternehmens oder anderer großer IT-Firmen aus. Sie behaupten, der Rechner des Nutzers sei von Viren befallen und bieten dann eine Software an, die es ihnen angeblich möglich macht, das Problem zu beseitigen.