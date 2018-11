Kärntnerin wurde Wohnbauförderung gekündigt

Im Zuge einer Prüfung wurde Tanja M. das Wohnbauförderungsdarlehen gekündigt. Begründung des Landes Kärnten: Ihre Berufstätigkeit in Graz sei ein Ausschließungsgrund für ein dringendes Wohnbedürfnis in Feldkirchen. Die Juristin hielt dem entgegen, dass ihr Arbeitgeber, eine Anwaltskanzlei, ihr drei Tage pro Woche Homeoffice gewährt hatte, sie deshalb in Kärnten u. a. Mandanten-Akquise für einen neuen Standort in Klagenfurt, an dem sie heute arbeitet, machte. Außerdem legte sie Rechnungen für Strom, Internet usw. sowie eidesstattliche Erklärungen ihres Lebensgefährten und einer Nachbarin vor. Weil sie aber bei mehreren Kontrollen durch das Land Kärnten, vormittags und abends nicht in der Wohnung anzutreffen war, blieb es bei der Entscheidung. Die Leserin musste in Summe rund 74.000 Euro zurückzahlen.