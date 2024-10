Diese Tipps helfen, der Schuldenfalle zu entkommen

Mehr als 21.600 Erstkontakte bei den Schuldenberatungen bedeuteten einen Zulauf, wie es ihn seit dem Jahr 2011 nicht mehr gegeben hatte. Der Überschuldungsgrund „Lebenshaltungskosten und Wohnungskosten“ nahm enorm an Bedeutung zu, der Kreditschutzverband 1870 erwartet für heuer 9200 Privatinsolvenzen in Österreich, was ein deutliches Plus zum Vorjahr bedeuten würde.