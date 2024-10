NHL-Erfolgsserien von Rossi und Kasper gerissen

Minnesota verliert Torspektakel

Minnesota geriet in einem Schlagabtausch mit einem Dutzend Treffern in den ersten vier Minuten mit 0:2 in Rückstand, schaffte durch Brock Faber (35.) und Marcus Foligno (36.) innerhalb von 33 Sekunden den Gleichstand. Nach einem weiteren Gegentreffer gingen Rossi und Co. zu Beginn des Schlussdrittels erstmals in Führung (43.), kassierten danach aber noch vier Treffer. Herausragend war das Flyers-Stürmerduo Sean Couturier mit drei Toren und zwei Assists und Travis Konecny mit einem Treffer und vier Vorbereitungen.