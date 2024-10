Grüne Studenten sagen, warum sie nicht stolz sind

„Wir sind nicht stolz auf ein Land, das Jahrzehnte lange (sic) die Klimakrise ignoriert hat. Wir sind nicht stolz auf ein Land, in dessen Parlament eine von Nazis gegründete, rechtsextreme Partei ist. Wir sind nicht stolz auf ein Land, das heuer bereits 24 Femizide zu verzeichnen hat. Wir sind nicht stolz auf ein Land, in welchem sich Muslim_innen stärker diskriminiert fühlen als in den meisten anderen EU-Staaten“, stellen die GRAS unter anderem auf Facebook fest und teilen dazu den Slogan „Coole Kids haben kein Vaterland“.