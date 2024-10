Tabellenführer Admira kassiert zweite Niederlage

Lustenau erkämpfte sich in Bregenz in Unterzahl einen Punkt und ist nach dem bereits achten Remis in elf Runden als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Seydou Diarra brachte die Gäste in einem Konter gegen den Spielverlauf in Führung (36.). Kurz darauf wurde Abdellah Baallal wegen Handspiels im Strafraum (Verhinderung einer Torchance) ausgeschlossen (40.), Domenik Schierl hielt aber den Elfmeter von Anteo Fetahu. Unmittelbar vor der Pause gelang Renan nach Fetahu-Flanke aber doch der Ausgleich (45.). In der zweiten Halbzeit stemmte sich Lustenau erfolgreich gegen die Niederlage.