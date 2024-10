Aus trotz Gala – Fivers kratzten an Sensation

35:27 durch Philipp Gangel. Acht Tore Vorsprung. Die Hollgasse ein Tollhaus. Ist es denn zu glauben? Den Fivers fehlte in der Schlussminute nur mehr ein Tor, um das -9 vom Hinspiel in Chalkida wettzumachen. Die Sensation, der Aufstieg in die dritte Runde des European Cups, war zum Greifen nahe. Aber dann gab‘s von Vorjahresfinalist Olympiakos Piräus noch zwei Gegentore, am Ende einen 35:29-Triumph – und so doch „nur“ einen sehr ehrenvollen Abschied von der internationalen Bühne.