Das dritte Training in Mexiko – ab 19.30 Uhr LIVE

Nach einem starken Saisonstart gab es in neun Rennen keinen Sieg, der letzte und zugleich siebente in dieser Saison liegt mit jenem am 23. Juni in Barcelona lange zurück. Auch deshalb ist der vierte WM-Titel Verstappens in Folge nicht in trockenen Tüchern. „Wir haben in Austin einige gute Schritte gemacht und einige vielversprechende Verbesserungen am Auto gesehen. Es wird darum gehen, diesen Schwung beizubehalten und weiterhin wichtige Punkte in der Meisterschaft zu sammeln“, sagte das Red-Bull-Aushängeschild.