Werder Bremen gegen Leverkusen LIVE ab 18.30 Uhr

Bisher ist es aber noch eine holprige Saison für die Norddeutschen. Ausgerechnet gegen den amtierenden Meister aus Leverkusen will man nun den postiven Trend beibehalten und bestätigen. Doch auch die Gäste blicken nicht ganz zufrieden auf den Saisonstart. Um weiter Anschluss an der Tabellenspitze zu halten, müssen drei Punkte gegen Bremen her.