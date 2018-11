Dürfen wir uns heuer auf weiße Weihnachten freuen?

Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Weiße Weihnachten in den Niederungen haben wahrlich Seltenheitswert. „In den meisten Landeshauptstädten liegt die Wahrscheinlichkeit für ein weißes Fest gerade einmal bei zehn bis 20 Prozent“, erklärt Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Mehr Glück hat man diesbezüglich noch am ehesten in Salzburg mit knapp 30 Prozent, in Innsbruck und Klagenfurt liegt die Chance mit 35 Prozent noch ein wenig höher. „Im Schnitt kann man sich hier also alle drei Jahre über Schnee zu Weihnachten freuen“, so Spatzierer.