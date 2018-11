Belohnung für „fleißige“ Korruptions-Staatsanwälte

Und so funktioniert das sonst in keiner Anklagebehörde angewandte System: Für jeden sogenannten Grundrechtseingriff, also beispielsweise Anordnungen an Ermittlungseinheiten zur Festnahme, für Hausdurchsuchungen oder Telefonüberwachungen werden intern Punkte vergeben. Je mehr ein einzelner Staatsanwalt gesammelt hat, desto weniger zusätzliche Fälle müssen bearbeitet werden.