50 Fahrräder futsch: Diebe plündern Lkw-Anhänger!

Es gibt wahrlich nichts, was es nicht gibt! Während ein ukrainischer Lkw-Fahrer (34) in der Nacht auf Donnerstag in seiner Kabine des Führerhauses auf einem Parkplatz entlang der Tiroler Brennerautobahn seelenruhig schlief, machten sich unbekannte Täter über den Anhänger her. Sie schnitten die Plane auf und erbeuteten insgesamt 50 Fahrräder! Von den Kriminellen fehlt jede Spur!