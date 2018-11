Spielmanipulation! Bracciali lebenslang gesperrt

Paukenschlag in der Tennis-Szene: Ex-Top-50-Spieler Daniele Bracciali ist am Mittwoch von der Tennis Integrity Unit (TIU) wegen der Beteiligung an einer Spielmanipulation lebenslang gesperrt worden! Der 40-Jährige wurde in Folge einer vor zwei Monaten in London im Rahmen einer Disziplinarsitzung getätigten Aussage schuldig befunden, sich beim ATP-500-Turnier im April 2011 in Barcelona diesbezüglich strafbar gemacht zu haben.