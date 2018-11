Steirische Skigebiete stehen vor dem Saisonstart

Dank des kalten Wetters liefen in den vergangenen Tage die Schneekanonen in vielen steirischen Skigebieten auf Hochtouren. In immer mehr Regionen steht der Saisonstart jetzt bevor: Auf der Planai und am Lachtal ist es am Freitag soweit, die Reiteralm peilt den 28. November an, der Hauser Kaibling den 30. November.