Bin Ladens Leibwächter doch rechtmäßig abgeschoben

Entgegen der Behauptungen Sami A.s, wonach ihm in seiner Heimat Folter drohe, habe das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen aufgrund „neuer tatsächlicher Umstände“ festgestellt, dass „Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung des Tunesiers durch seinen Heimatstaat“ nicht mehr wahrscheinlich seien, berichtet bild.de. Eine „diplomatische Zusicherung“ in Form einer Verbalnote der tunesischen Botschaft erfülle die von der Rechtssprechung gestellten Anforderungen. Das Gericht ging auch auf die politische Brisanz und die intensive mediale Berichterstattung ein und bewertete diese Aspekte ebenfalls als Garantie.