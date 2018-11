Paare, die viel kuscheln, sind glücklicher

Endlich ist das große Geheimnis gelöst: Das Erfolgsrezept für Beziehungen ist Kuscheln! Das konnten die Forscher der Universität von Michigan nun nachweisen. Dafür wurden die Beziehungen zwischen Sexualleben, Zufriedenheit in der Partnerschaft sowie Kuschelgewohnheiten von 514 Studienteilnehmern untersucht. Dabei kam nicht nur heraus, dass die Paare, die viel miteinander kuscheln glücklicher sind, sondern auch, dass dadurch die Zuneigung und die Liebe zum Partner wächst. Einer der Autoren führt die Ergebnisse auf das menschliche Bedürfnis nach Verständnis zurück. Das kann man mit dieser Form der nonverbalen Kommunikation sehr gut vermitteln. Kuscheln ist eine Art „Ich verstehe, was du fühlst.“ zu sagen. Wodurch es möglich ist, eine stärke Bindung zu seinem Partner aufzubauen, als mit Worten. Aber Knuddeln bewirkt noch viel mehr: So hilft es unter anderem Stresshormone, Ängste wie auch das Risiko von Herzkrankheiten zu reduzieren, die Schlafqualität zu fördern und das Immunsystem zu stärken. Im Rahmen der Studie konnte übrigens noch ein weiterer Mythos aufgedeckt werden: Demnach soll der Großteil der Männer, der behauptet nicht gerne zu kuscheln, lügen. Denn die Forscher stellten fest, dass Männer und Frauen gleichsam darauf stehen. Passend zur wohl kuscheligsten Zeit des Jahres haben wir einige Produkte zusammengestellt, die für noch mehr Gemütlichkeit sorgen.