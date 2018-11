Frankreich, Brasilien und Italien gewinnen

Weltmeister Frankreich hat am Dienstag in Paris ein freundschaftliches Länderspiel gegen Uruguay 1:0 (0:0) für sich entschieden. Vier Tage nach dem 0:2 in der Nations League gegen die Niederlande sorgte Olivier Giroud (52.) mit seinem Tor im Stade de France für den knappen Erfolg. Kylian Mbappe schied in der ersten Halbzeit mit einer Schulterverletzung aus.