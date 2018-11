Rauch im Cockpit: AUA-Jet zur Landung gezwungen

Crew und Passagiere werden den nur 15 Minuten langen Flug wohl aber noch lange in Erinnerung behalten. Die Maschine war am Sonntag von Wien nach Frankfurt am Main unterwegs, als sich nach dem Start in einer Höhe von 2000 Fuß (rund 600 Metern) plötzlich der beißende Geruch im Cockpit auszubreiten begann.