EU-Geld für die Regionen über das Jahr 2020 hinaus

Bereits Anfang Oktober haben im Palais Niederösterreich in Wien eine außerordentliche Landeshauptleutekonferenz und ein Festakt anlässlich des Gründungsjubiläums „100 Jahre Republik“ stattgefunden. In Stegersbach soll es nun um inhaltliche Themen wie vor allem das brandaktuelle Thema der Lehrlingsausbildung gehen. Landeschef Hans Niessl hat außerdem angekündigt, dass er mit seinen Amtskollegen auch über die Errichtung einer Schoah-Gedenkstätte diskutieren will. Neben den Landeshauptleuten wird Niessl auch den für Finanzen zuständigen EU-Kommissar Günther Oettinger sowie den Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Karl-Heinz Lambertz, begrüßen können. Erstmalig nimmt ein EU-Kommissar an einer Landeshauptleutekonferenz teil.