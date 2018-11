„Sogar mein ungeborener Sohn wurde angegriffen“

Dass sich Influencer selbst inszenieren würden und daher auch mit dem Hass umzugehen lernen müssten, akzeptierte sie dabei nicht als Ausrede. „Ich poste Bilder, weil ich zeigen will, dass ich eine starke Person bin und dass ich was im Köpfchen habe. Viele Leute sehen aber nur den Körper und nicht das Dahinter.“ Was viele Menschen aber nicht verstehen würden: „Ich bin nicht das, was ich auf Instagram bin, weil das ist ein Ideal.“