Luis Suarez knöpft sich Disziplinlos-Dembele vor!

Irgendwie wollen die Zweifel an der absoluten Ernsthaftigkeit und der Fußball-Fokussiertheit von Ousmane Dembele nicht und nicht verstummen - der Ruf des undisziplinierten Super-Begnadeten hängt an dem 21-jährigen Franzosen wie eine Klette! Auch wenn er in der laufenden Saison für den FC Barcelona in 15 Partien bereits sechs Tore erzielen und dann und wann mit gelungenen Auftritten begeistern konnte, „passieren“ Dembele auch immer wieder Dinge, die seine Einstellung zum Profitum infrage stellen. Teamkollege und Sturm-Weltstar Luis Suarez ordnete sich nun in die Reihe der Kritiker von Dembele ein…