Mit Auto Rollstuhlfahrer und Pflegerin erwischt

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr an der Kreuzung Wiener Straße und Anton-Regner-Straße. Die 29-jährige Autolenkerin wolle wegen des Rotlichts zur Haltelinie zurückschieben und übersah dabei die Pflegerin und den Pensionisten am Zebrastreifen. Beide kamen zu Sturz und wurden in das LKH Judenburg eingeliefert.