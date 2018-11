Die nächste Grazer Uni hat eine eigene Feuerwehr

„Wichtiger Schritt für Sicherheit im Land“

Die Unifeuerwehr ist eine steirische Innovation, die auf Betreiben von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer gemeinsam mit den steirischen Universitäten und Fachhochschulen und dem Landesfeuerwehrverband ins Leben gerufen wurde: „Mit der TU und der KFU haben wir zwei Universitäten, wo Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Disziplinen und Fachgebieten lehren, forschen und ihre Forschungsergebnisse ins Feuerwehrwesen einfließen lassen. Ein wichtiger Schritt in die Zukunft für unsere Feuerwehren und die Sicherheit im Land“, so Schickhofer.