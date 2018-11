Graz greift durch: 1000-mal Sozialhilfe gekürzt

Knapp 1000-mal wurde Beziehern aufgrund von Verfehlungen heuer in Graz schon die Mindestsicherung gekürzt - viel öfter als im gesamten Vorjahr. Und: Der Anteil von Asylberechtigten, die in Graz Mindestsicherung erhalten, liegt bereits bei 43,4 Prozent - ein Plus von knapp 10 Prozent zum Oktober 2017.